URGENT Départ de feu dans une déchetterie à Villeneuve-Loubet

Départ de feu à Villeneuve-Loubet / © France 3 Côte d'Azur - Isabelle Roy



Le trafic perturbé

Incendie dans déchetterie à Villeneuve-Loubet. Sapeurs-pompiers SDIS 06 et moyens aériens sur place. Laissez l'accès libre aux secours. — Sapeurs-pompiers 06 (@sdis_06) 18 juillet 2017

Selon la Direction des Sapeurs Pompiers des Alpes-maritimes, le feu a démarré à 16h18 dans la déchetterie de la Glacière sur la commune de Villeneuve-Loubet, non loin d'Antibes, pour une raison indéterminée. 100 pompiers sont engagés sur ce sinistre tout comme un hélicoptère bombardier d'eau. Un énorme panache de fumée était jusqu'au présent visible de loin.Un centre équestre est situé non loin du sinistre. Plus de 200 chevaux sont en pension et de nombreux propriétaires sont venus chercher leur animaux. Les gérants de l'établissement attendent les consignes pour savoir s'ils doivent évacuer ou pas.La route départementale1,5 km après Villeneuve-Loubet en direction de Roquefort-les-Pins, depuis 16h50, ce jour, pour une durée indéterminée.