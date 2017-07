Cédric Herrou toujours en garde à vue à Cannes

Cédric Herrou et José Bové escortent 200 #migrants à #Nice pour leur faire obtenir l'asile

➡️ https://t.co/orUrj6RjTA pic.twitter.com/lDW8rwN5T3 — RT France (@RTenfrancais) 24 juillet 2017

.@josebove : "Il faut faire en sorte que chaque personne qui demande le droit d’asile en France puisse voir son dossier instruit." #migrants — France Inter (@franceinter) 25 juillet 2017

Les migrants arrêtés à Cannes ont été reconduits à Menton à la Paf direction Vintimille / © France 3 Côte d'Azur

Cédric Herrou est donc en garde à vue, une fois de plus pour aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière, et c'est la sixième fois depuis le début de l'année. L'agriculteur pro-migrants de la vallée de la Roya est entendu dans les locaux du commissariat de Cannes depuis ce lundi 18 heures. Son avocat, Maître Zia Ouloumi, est sur place.Le représentant charismatique de la vallée de la Roya a passé hier la journée avec José Bové. L'eurodéputé, qui ne cesse d'interpeller le gouvernement sur les conditions des migrants, était venu sur la Côte d'Azur pour en accompagner certains à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile à Nice en vue d'un enregistrement préalable à la demande d'asile.Mais les 156 migrants ont été interpellés en gare de Cannes puis reconduits à la police de l'air et des frontières de Menton, pour être dirigés vers Vintimille par groupe de vingt personnes.Depuis avril, après que le préfet a été condamné pour atteinte grave au droit d'asile envers une famille érythréenne, Roya Citoyenne a pu aider près d'un millier de personnes à entamer des démarches d'asile, en toute légalité. Pour cela, les migrants doivent se présenter au guichet du point d'accès au droit d'asile l'association Forum Réfugiés à Nice.