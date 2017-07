Condamné pour un meurtre commis à Cannes il y a 12 ans, il vient d'être arrêté au Maroc

Pierre Baraud, 52 ans aujourd'hui, avait été mis en examen pour le meurtre de Kamel Laroussi, 24 ans. Le crime s'était déroulé le 2 mars 2004 dans le quartier de Cannes La Bocca, sur fond de trafic de drogue et motivé par une dette de 40.000 euros. Pierre Baraud avait pris la fuite un an plus tard, lors d'une remise en liberté et d'un placement sous contrôle judiciaire.



Selon le parquet de Nice, le fugitif a été interpellé le 13 juillet à El-Jadiba, au Maroc et est actuellement détenu dans une prison marocaine. La France a formulé une demande d'extradition auprès des autorités marocaines.



Selon nos confrères du journal le Parisien/Aujourd'hui en France, les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) chargés de retrouver le fugitif avaient acquis la conviction que cet homme se cachait au Maroc. Le 11 juillet dernier, ils ont mené une série de perquisitions parmi des membres de sa famille à Nice. «On a trouvé des papiers relatifs à l'achat d'un logement par sa nièce à El-Jadida au Maroc», ajoute une autre source. L'information a été transmise aux policiers marocains, qui ont interpellé Pierre Baraud à cette adresse, qui était, en fait, son domicile.



En 2010, le fugitif avait été condamné en son absence à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Alpes-Maritimes. A son retour, Pierre Baraud devrait être rejugé en vertu de la loi.