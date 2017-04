Fusillade de Grasse : suivez en DIRECT la remise de la Légion d'Honneur au proviseur

La cérémonie en LIVE :

Sur notre demande avec @BCazeneuve, M. Pizzinat, proviseur blessé à Grasse, est nommé Chevalier de la Légion d'Honneur par @fhollande. pic.twitter.com/r4VNjHj8m9 — Najat Belkacem (@najatvb) 5 avril 2017

Félicitations à Herve Pizzinat proviseur du lycée Alexis de Tocqueville de #Grasse nommé chevalier de la Légion d'Honneur pour son courage — Eric Ciotti (@ECiotti) 4 avril 2017

Ac cette Légion d'Honneur à M.Pizzinat, notre Nation martèle que l'Ecole est un sanctuaire de la République où la violence n'a pas sa place. — Christian Estrosi (@cestrosi) 4 avril 2017

Son sang froid avait été loué de tous :. Ce jour là, un élève, Killian 16 ans, arrive dans le lycée armé, décidé à en découdre avec certains lycéens.L'adolescent a été mis en examen, notamment pour "tentatives d'homicide" et incarcéré, tout comme l'un de ses amis, complice présumé.. Il a été nommé en vertu d'un décret du président de la République, publié au Journal officiel, et pris sur proposition du premier ministre Bernard Cazeneuve et de la ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem.La cérémonie officielle aura lieu à Grasse ce jeudi à 10h 45.Cette distinction est saluée de tous.