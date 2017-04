Avec 1,5 million de skieurs Isola 2000 et Auron ont le sourire

"Nous avons eu un très bon mois de décembre, janvier a été plus compliqué ; heureusement que nous avons eu de belles chutes de neiges fin janvier début février", analyse Jean-Marc Berard, directeur général des stations d'Isola 2000 et Auron



Avec un taux de remplissage de 80%, les hôteliers et les commerçants sont majoritairement satisfaits même si certains regrettent que leur chiffre d'affaire soit inférieur à celui de la saison 2014-2015.