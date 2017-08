Un atterrissage de nuit à l’aéroport de Nice fait le buzz

C’est un long plan séquence plein de magie. L’approche nocture d’un avion de ligne sur l’aéroport de Nice Côte d'Azur. La vidéo, réalisée par High Pressure Aviation Films montre l'intérieur du cockpit d’un Airbus A320 en phase d'atterrissage.On y entend les échanges des deux pilotes et du contrôleur aérien. On y voit surtout un panorama à couper le souffle :, les actions des pilotes sur les commandes de vol. 165.000 vues sur Youtube quand même… C’était sans compter l’audience de la page Facebook The Pilot : repostée ce samedi matin, elle a été visionnée plus de 3 millions de fois en moins de 24 heures !

En 2014, Nice avait obtenu le titre de "Plus belle approche d'aéroport du monde" , d'après un sondage organisé par la compagnie PrivateFly.En dépit de l'attentat du 14 juillet, qui a considérablement freiné la fréquentation touristique, il a vu transiter, soit 3,4% de plus que l'année précédente.