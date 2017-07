Cérémonie d'hommage : Calogero, submergé par l'émotion, n'a pas pu finir sa chanson

Calogéro submergé par les larmes

Calogero ne parvient pas à aller au bout de son titre "Les Feux d'Artifice", emporté par l'émotion. - France 3



Une chanson hommage

C'estque le chanteur, lors de la cérémonie d'hommage à l'attentat de Nice du 14 juillet . La gorge serrée, sa voix se tait en pleine interprétation de sa chanson "Les Feux d'Artifice. Les larmes coulent le long de ses joues. L'émotion est vive sur scène et parmi le public.Ce sera l'une des images les plus marquantes de la soirée. Après une minute de silence, Calogero entame son titre, au piano, accompagné par l'orchestre philarmonique. EtVoici les paroles complètes de la chansonOn allait aux feux d'artificeVoir ces étoiles de pas longtempsQui naissent, qui brillent et puis qui glissentEn retombant vers l'océanEt ça fait des étoiles de merÇa met dans les yeux des enfantsDes constellations éphémèresEt on s'en souvient quand on est grandDans le ciel vibrant de musiqueJe voyais naître des planètesJaillir des lumières fantastiquesEt tomber des pluies de comètesJe m'imaginais amiralRegardant voler mes flottillesJ'ai fait des rêves admirablesSous ces fusées de pacotille(Refrain:)Puis sous les cieux incandescentsQuelqu'un refaisait mes lacetsJe voyais des adolescentsAu loin, là-bas, qui s'enlaçaientÇa laissait dans mes yeux longtempsDes traînées de rose et de vertJe voyais dans mon lit d'enfantDes univers sur mes paupièresNous sommes comme des feux d'artificeVu qu'on est là pour pas longtempsFaisons en sorte tant qu'on existe,De briller dans les yeux des gensDe leur offrir de la lumièreComme un météore en passantCar, même si tout est éphémère,On s'en souvient pendant longtemps