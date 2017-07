VIDEO - La chaussée s'effondre sur le chantier de ligne 2 du tram à Nice et laisse un énorme trou

Les images impressionnantes :

La chaussée s'effondre sur le chantier de ligne 2 du tram et laisse un énorme trou

UN INCIDENT MINEUR POUR LA MAIRIE

DES PRECEDENTS

Un morceau de la route vient donc de s'affaisser en bas de chez moi. Pas de victimes heureusement ! #Nice06 pic.twitter.com/n2sakwXUU2 — Michaël Lefebvre (@MIKL06) 4 juillet 2017

Le trou est de taille, au milieu de la chaussée rue de France, etIl s'est produit après 15 heures cet après-midi. Et par miracle, il n'y a pas de victime. Forcément, la circulation a été interrompue. Des déviations sont mises en place afin de faciliter la circulation. Les pompiers sont sur les lieux et un périmètre de sécurité a été établi.Cet effondrement a lieu sur le tracé de la ligne 2 du tramway et difficile de ne pas faire de rapprochement avec le passage du tunnelier dans le secteur.La mairie rappelle qu'aucun autre dommage ou dégât matériel n'est à constater, et que cette partie de la chaussée est composée d’un sol mixte instable :qu'une cavité existait probablement déjà à cet endroit.Les entreprises travailleront sur le rebouchage de la cavité et tout devrait être terminé dans la nuit. La circulation sera rétablie d'ici la fin de cette semaine pendant que le tunnelier terminera les 120 derniers mètres restants.Déjà, en début d'année, cet engin chargé de creuser le tunnel avait provoqué des dégâts, avec un affaissement de la chaussée et des trottoirs.L'affaissement de ce mardi constitue l'incident le plus important depuis le début du chantier de la ligne 2 du tram.