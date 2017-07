REVOIR l'émission spéciale : “Nice 14 juillet, l'attentat, un an après”

Voir l'émission dans son intégralité en HD :

Emission spéciale - Nice, 14 juillet - L'intégrale

Une émission spéciale à voir à partir de 20h50 ce lundi 10 juillet sur France 3 Côte d'Azur Diffusée également jeudi 13 juillet sur l'antenne nationale à 23h40

Une émission de 90' présentée par Nathalie LAYANI depuis Nice

Didier Van Cauwelaert - Ecrivain niçois, prix Goncourt en 1994,

Gilles Kepel - Sociologue en sciences politiques, spécialiste de l'Islam et du Monde Arabe

Noëlle Perna - Humoriste niçoise



Deux dossiers exclusifs de la rédaction de France 3 Côte d'Azur

Emission spéciale "Nice, 14 juillet" - L’enquête exclusive sur l'auteur de l'attentat

"14 juillet 2016 : ma vie après" - Journal d'une victime de l'attentat de Nice

que la France ait connu, perpétré le jour de la fête nationale, faisant 86 morts, des centaines de blessés et de vies brisées et une ville meurtrie à jamais.A quelques jours des commémorations officielles présidées par le chef de l'Etat Emmanuel Macron et de l'hommage de tout un pays,diffusée en prime time à 20h50 sur France 3 Côte d'Azur. Deux dossiers poignants et exclusifs, tenteront de faire la lumière sur ce qui a endeuillé pour toujours la Promenade des Anglais.Une enquête de Didier Brignand - Yannick Fournigault - Eric El Koubi – Laurence Buyse – Jérémy Crunchant.Pendant des mois, une équipe de la rédaction de France 3 Nice a enquêté sur l’attentat du 14 juillet 2016. Dans ce documentaire, des preuves inédites, des témoignages exclusifs de proches du terroriste Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Un nouvel éclairage sur un dossier qui a mobilisé des centaines de policiers de l’anti-terrorisme.Un document de Nathalie Layani - Frédéric Cerulli - Eric El Koubi - Alexandre Taba.L’attentat de Nice a fait 86 morts et des milliers de « vivants » blessés. Des blessures psychiques parfois invisibles mais toujours présentes, un an après. Pendant plusieurs mois, une victime a pris la plume, et la route, pour raconter sa vie après, et rencontrer, souvent pour la première fois, d’autres victimes ou aidants. Présente le soir du drame sur la Promenade des Anglais, cette jeune maman a perdu 4 membres de sa famille. Ce reportage est son récit, et celui de tous ceux qui tentent de rester debout.

Une émission spéciale à voir à partir de 20h50 ce lundi 10 juillet sur France 3 Côte d'Azur

Diffusée également jeudi 13 juillet sur l'antenne nationale à 23h40