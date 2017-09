Insolite : nouvelle tentative pour évacuer le bébé dauphin coincé dans le Port de la Ciotat (Video)

On va le laisser tranquille et voir s’il ne veut pas sortir seul », conclut le patron de la SPA

Il n'en démord pas. J'y suis, j'y reste ! Le jeune dauphin coincé dans le Vieux-Port de La Ciotat ( Bouches-du-Rhône) depuis samedi ne veut pas décamper. Tout le monde se mobilise depuis pour tenter de diriger le cétacé vers le large. Mais les équipes de la mairie de La Ciotat, des pompiers, des agents du Parc national des calanques et la SPA sont impuissantes.Une curiosité de plus dans le port de La Ciotat qui accueille ce pensionnaire inhabituel et égaré.Dimanche matin, trois tentatives ont échoué pour faire sortir bébé dauphin du Port-vieux. A chaque fois, le cétacé retournait au port.Nouvel essai ce matin. L’animal s’est mis dans un endroit plus discret, au niveau des chantiers navals, et non au milieu des bateaux de plaisance.Le dauphin ne serait pas blessé