Bouches-du-Rhône : 300 moutons saisis contre l'abattage clandestin avant l'Aïd

Près de 150 moutons ont été saisis avant qu'ils ne soient abattus chez un éleveur de Sénas, et 120 chez un autre à Mouriès. La préfecture a expliqué que l'État poursuivra "les contrôles durant les deux derniers jours de l'Aïd afin de garantir la protection des consommateurs susceptibles d'être exposés à de graves risques sanitaires".L'association a concentré ses efforts pour la troisième année sur la région marseillaise, où il existait auparavant, selon lui, "un laisser-aller total" sur le sujet. Pour détecter les sites d'abattage illégaux, des survols en hélicoptère ont notamment lieu, explique Christophe Marie.La Fondation considère que l'abattage clandestin est contraire au bien-être animal :sans les garanties minimales apportées par un sacrificateur agréé, souligne le porte-parole.Pour répondre à la demande d'abattage avant la fête de l'Aïd et lutter contre les abattages clandestins, la préfecture des Bouches-du-Rhône avait communiqué dès la fin juillet une liste de neuf abattoirs temporaires, en plus des deux permanents, agréés dans le département., la présence d'un sacrificateur agréé par l'instance religieuse et une inspection sanitaire par les services de l'État", précise la préfecture, qui rappelle quePlus de 100.000 animaux d'élevage, essentiellement des ovins, sont sacrifiés légalement chaque année en France pendant les trois jours de l'Aïd el-Kébir (ou Aïd al-Adha), selon les données du ministère de l'Agriculture. Cette année, en plus des quelque 120 abattoirs utilisés toute l'année par la filière halal, une cinquantaine d'installations temporaires ont été agréées.