Après 13 jours de conflit, fin de la grève des éboueurs à Marseille

"le service reprend dans des conditions normales dès aujourd’hui sur l'ensemble des arrondissements marseillais".

Harmonisation des salaires

"Je mesure l'impatience des agents face aux interrogations soulevées par la construction métropolitaine. Nous examinerons ces questions dans le cadre des instances paritaires que nous installons actuellement",

Des moyens supplémentaires

Mardi dernier, la métropole posait comme préalable à toute négociation, la fin de la grève. Cinq jours plus tard, ce dimanche, elle annonce par voie de communiqué queLe conflit qui touchait cinq arrondissements (1, 4, 5, 6, et 7), aura donc duré 13 jours et laissant des tas d'ordures déborder des bennes non ramassées dans les rues du centre-ville.Monique Cordier chargée de la propreté à AMPM avait souligné que 400 tonnes n'étaient pas collectées sur la semaine. Il faudra certainement quelques jours pour les ordures disparaissent massivement des trottoirs de la ville.a déclaré dans ce communiqué Jean-Claude Gaudin, président de la métropole et maire LR de Marseille.Eric Rabito, responsable CGT et agent de maîtrise, a confirmé la fin de la grève, en affirmant que "mercredi, Jean-Claude Gaudin a dit que l'harmonisation par le haut des conditions salariales de tous les agents de la métropole - notre principale revendication - allait se faire, mais que ça prendrait du temps"."Puis nous avons été reçus par la métropole vendredi et samedi. Même si la mise en place de la métropole n'est pas évidente, on a eu des gages pour que ça se passe plus sereinement", a-t-il ajouté.La maire a assuré dans le communiqué de la métropole que "des moyens supplémentaires seront mis en place pour effacer rapidement les dernières traces qui pourraient subsister en certains points de la ville".