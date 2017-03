Un homme de 21 ans tué par balles à Marseille

Une personne a été interpellée par la police plus tard dans la soirée, à Septèmes-les-Vallons, où la voiture des tueurs a été retrouvée, en feu, a annoncé le procureur de laRépublique de Marseille, Xavier Tarabeux, à l'AFP. La victime avait été abattue vers 23H30 dans le 3e arrondissement de Marseille, à quelques centaines de mètres au nord du centre-ville, a indiqué une source policière, confirmant une information de La Provence "Nous avons des éléments qui laissent penser qu'il s'agit d'un règlement de comptes", a poursuivi le procureur.La victime "sortait d'un bar" lorsqu'elle a été visée par les assaillants qui l'attendaient devant, en voiture, a retracé le magistrat. Cinq coups de fusil à pompe ont été tirés. Le jeune homme a tenté de s'enfuir et s'est effondré une centaine de mètres environ après le lieu des premiers tirs. Il était connu de la justice pour quelques faits de délinquance : vols avec violence ou des usage de stupéfiants, a précisé le procureur.La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Selon le parquet de Marseille, la ville a connu trois règlements de comptes cette année, un net ralentissement après une année noire en 2016, qui avait vu 29 personnes mourir dans ce type d'homicides, souvent entre bandes de trafiquants rivales.Le 7 février, Mehdi Remadnia, considéré comme le chef de l'un des quatre principaux clans de trafiquants de drogue marseillais, qui se livrent une guerre sanglantepour le contrôle du marché, était tué à l'arme automatique à Allauch. Le deuxième règlement de comptes a été déploré une semaine plus tard, avec une spectaculaire fusillade entre véhicules sur l'autoroute A55, à l'ouest de Marseille, qui a fait un mort. Le 23 février, c'est un homme de 53 ans qui était tué à l'Estaque, des faits aussi considérés comme un règlement de comptes par le parquet de Marseille.