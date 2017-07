Mondial à pétanque à Marseille : ce qu'il faut savoir si vous êtes nuls en boules

Vous avez peur d'être ridicule à la buvette du parc Borély ? Vous n'y connaissez rien en boules mais vous avez envie de mettre un pied au mondial à pétanque cette année. Voici deux trois choses à savoir pour ne plus être nul en boules.

La pétanque se joue à travers le monde mais cela ne doit pas faire oublier que le jeu de boule est apparu par un bel après-midi dequi souffrait de rhumatismes se mit à lancer ses boules sans pouvoir se déplacer. Ses amis solidaires jouèrent alors les pieds joints. La pétanque était née comme l'indique officiellement une plaque commémorative sur le terrain de la Boulé Etoilée.L’expression Pétanque vient du provençal qui signifie « pieds tanqués », donc pieds joints et plantés dans le sol. Le joueur de pétanque lance sa boule sur une distance d’environ 6 mètres, sans élan, à partir d’un cercle d’une trentaine de centimètres tracé sur le sol. A ne surtout pas confondre avecappelé aussi « Longue » ou « 3 pas » où le bouliste prend 3 pas d’élan avant de lancer sa boule. Les bases du jeu sont identiques mais bien sûr le terrain est adapté ! Jusqu’à 24 mètres de long pour la Longue. Ainsi pour la petite histoire, à Marseille, le tournoi de pétanque du quotidien communiste La Marseillaise serait né en opposition au concours de Longue organisé par le Provençal du socialisteEntre amis, on peut jouer à la pétanque où on veut et le terrain n’est souvent pas délimité. Mais attention, en compétition officielle c’est autre chose. Le terrain appelé «cadre » doit avoir des dimensions minimales deTiré de l'occitan "bochon" qui veut dire « petite boule » le bouchon désigne le but. Il est fait en bois et sonIl est lancé depuis le cercle en début de partie pour marquer le « but » à atteindre, à. Il doit toujours resté visible des joueurs dans le cercle. C’est à partir de la position du bouchon que le cercle de la partie suivante est tracé pour recommencer à jouer. Attention pour les puristes, en Provence, on emploie le mot « bouchon » alors quePour, des parties de cadrage ont lieu le lundi matin. Les triplettes désignées par tirage au sort doivent rejouer une partie supplémentaire appelée "cadrage" tandis que les autres passent au tour suivant.Pointer consister à ajuster son tir et à tenter depour faire le point. Tirer, c'est au contraire lancer sa boule pourqui marque le point.L’équipe qui place sa boulemarque le point. En cas de doute ou de contestation, on sort un bout de ficelle ou un mètre à mesurer pour déterminer le point gagnant. Et sans faire bouger les boules, malheureux ! Pour les plus tatillons, il existe même aujourd’hui une appli payante « A qui le point » pour smartphones et tablettes qui permet de mesure le point sans toucher aux boules et sans même avoir à se baisser ! La partie se joue généralement enLa mène désigne une manche. Elle se termine quand tous les joueurs ont lancé leurs boules. On compte alors le total des points.Si l’on joue seul face à un adversaire, c’est un « tête à tête », à deux une « doublette ». Dans les deux cas, les joueurs ont. A trois joueurs, c’est une « triplette ». Chaque joueur dispose de. Comme le stipule le règlement très officiel de pétanque de la F.I.P.J.P, toute autre formule est interdite !Celui qui pert une partie sans marquer un seul point fait Fanny. La tradition voulait que, Fanny, représentée sur un tableau, par une poterie ou une sculpture.La pétanque est reconnue. L'ensemble des fédérations a déposé une candidature pour que les boules fassent leur entrée aux J.O de 2024.