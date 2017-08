Les gendarmes de St-Tropez verbalisent 2 fois un conducteur ivre au volant d'une Lamborghini

Les gendarmes de Saint-Tropez ne sont pas qu'un film d'humour à succès. Ils sont très vigilants quant ils s'agit de contrôler les excès de vitesse qui sont un véritable sport local dans le petit port du Var où habite Brigitte Bardot.

Un touriste luxembourgeois en a fait deux fois l'expérience cette semaine. Il a d'abord été contrôlé le 23 juillet dernier au volant de sa Lamborghini en état d'ivresse, non loin de Saint-Tropez.

Selon Var-Matin qui révèle l'information, l'alcootest a révélé un taux de 0,8 g par litre de sang.

Le conducteur s'en est tiré avec une contravention de 90 euros.



Récidive dans la semaine



Récidive 8 jours plus tard. Le Luxembourgeois est de nouveau contrôlé, par la même brigade de gendarmerie. Même scénario et un contrôle d'alcolémie positif : 0,8 g d'alcool par litre de sang.

Cette fois les gendarmes de Saint-Tropez ne plaisantent plus : une amende de 750 euros et une convocation devant le tribunal de Draguignan.