Atteint de la mucoviscidose, il traversera la France du Var à Calais en courant

«Avec ce défi, je ne sais pas comment mon corps va réagir, c’est un peu l’enjeu. Sur le plan respiratoire, j’ai la chance d’être bien » affirme ce sportif qui parcourra au total plus de 1200 km en l’espace de 40 jours, soit une moyenne de 30 km par jour.

Atteint de mucoviscidose, Brian Crebouw n’est pas du genre à baisser les bras. Ce battant originaire de l’Allier, a décidé de traverser la France, en courant, afin de recueillir des fonds pour lutter contre sa maladie.« Je vais courir essentiellement tout seul. Par contre, je convie les gens à me rejoindre sur quelques étapes ».Pour ce pompier volontaire : « l’idée est de mobiliser les pompiers de toute la France ». « Je vais les inviter à courir avec moi, à m’accueillir dans leurs casernes » explique Brian.Grâce à son association et à l’organisation de ce « Défi Respire » le jeune Auvergnat entend recueillir des fonds pour la recherche et pour financer des projets sportifs pour les personnes qui, comme lui, sont atteintes de mucoviscidose.