Paris-Marseille en kayak, c'est le défi de Géraud Paillot, atteint de sclérose en plaques

Paris-Marseille en kayak, c'est le défi d'un sportif atteint de sclérose en plaque

Interview : Géraud Paillot Président de sclérose en plaque Rhône Alpes Dauphiné

Souffrant de sclérose en plaques, Géraud Paillot s'est lancé un défi, traverser la France en kayak, de Paris à Marseille, par les fleuves et les canaux .Ce grenoblois âgé de 47 ans, plein d'énergie, était hier, vendredi 29 septembre à Avignon et a expliqué pourquoi il avait entamé ce périble de 55 jours : faire parler de la sclérose en plaques différemment. "Dans ce défi, l'idée c'est d'aller à la rencontre des malades dans six villes en France, où à chaque fois on organise une conférence."Tout au long de son parcours, l'Isérois récolte des fonds pour deux associations : SEP Rhône-Alpes Dauphiné et la Fondation Arsep.Reportage Philippe Fabrègues et Olivier Ducros-Renaudin