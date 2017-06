Vaucluse : une fillette de 4 ans, égarée, a dormi seule sous un arbre en pleine nuit

C'était vendredi soir dernier à Mazan, dans le Vaucluse, un vieux village situé à 5 kilomètres de Carpentras et 30 km d'Avignon. Les grands-parents étaient venus avec leur petite-fille, franco-américaine, passer le week-end dans un gîte familial. Il est 20 heures environ. La fillette âgée de 4 ans et demi , échappe alors à la surveillance de ses grands-parents dans un moment d'inattention et en a profité pour aller faire un petit tour, en toute liberté. Se rendant compte de la disparition, les grands-parents , affolés, alertent la gendarmerie. Il est 21h30. La petite a fait du chemin et demeure introuvable soulevant une vague d'inquiétude bien compréhensible dans le village et la famille. La nuit est tombée. Un hélicoptère et une caméra thermique balaye la zone pour retrouver la fugitive, les sapeurs-pompiers et une équipe cynophile sont appelés à la rescousse. En vain. Les recherches durent toute la nuit. Ce n'est que le lendemain matin que la fillette est enfin retrouvée. En pleine forme après une nuit passée à la belle étoile sous un arbre, un cerisier. On imagine le soulagement de tous. La petite fille qui vit aux Etats-Unis avec ses parents était venue passer un mois de vacances en France. C'est ce que l'on appelle une "happy end"