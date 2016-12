Règlement de compte le soir de Noël à Marseille

Un seul témoin

règlement de compte de noel Règlement de compte le 24 décembre Parc Kallisté dans les quartiers Nord de Marseille. Un mort de 19 ans

C'est la 33e victime de règlement de compte dans les Bouches du Rhône selon un décompte de l'AFP (la plupart des personnes ont été tuées dans des règlements liés au banditisme ou au narco-banditisme). Un jeune homme de 19 ans a été tué par balles samedi soir, en sortant d'un "snack-salon de thé" selon Xavier Tarabeux procureur de la République de Marseille.Selon ses précisions : quatre hommes, dont la victime, étaient attablées dans le snack. Vers 21h, trois hommes entrent et au moins l'un d'eux tire.Dans ce snack-salon de thé, ils étaient donc 5 : les 4 hommes atablés et le gérant des lieux (22 ans) seul témoin qui pour l'instant refuse de parler. Il a été mis en garde à vue.Les agresseurs ont pris la fuite. Le procureur de la République adjoint de Marseille André Ribes et le préfet de police des Bouches-du-Rhône Laurent Nuñez se sont rendus sur place. Selon Laurent Nunez, le préfet de police, comme le mobile est inconnu, il refuse pour l'instant de parler de règlement de compte.Reportage de Sophie Accarias