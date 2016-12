A Avignon, des élèves posent nus pour leur photo de classe

Un thème chaque année

C'est une tradition en arts appliqués. Chaque année on choisit un thème pour notre photo de classe, on vote, et cette fois, c'est un thème un peu plus audacieux que d'habitude qui l'a emporté"

C'est une photo de classe inédite qu'ils garderont encore plus précieusement que celles des autres années de leur scolarité. Trente-six élèves des terminales STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués) du lycée Frédéric Mistral d'Avignon ont posé nus pour leur photo de groupe de l'année 2016/2017. Deux professeurs d'Art ont également joué le jeu. Personne n'était obligé de se mettre nu, les pancartes cachent en fait leurs sous-vêtements racontent nos confrères du Huffington Post. Quelques uns ont préféré garder leurs vêtements et se sont mis au fond.ont fait savoir les étudiants au Huffington Post. "On voulait se souvenir de notre cursus 'un peu particulier' de manière tout aussi particulière", renchérit l'un des 36 élèves de cette classe. Ils voulaient marquer le coup pour leur dernière photo avant de quitter le lycée, c'est réussi. Sur leur page Facebook , le cliché a déjà récolté 10 000 J'aime !