Ain : un élu demande des contrôles d'alcoolémie avant les conseils municipaux

C'est une question écrite plus que surprenante qui a été soumise au dernier conseil municipal de Ferney-Volataire, dans le pays de Gex (Ain). En fin de scéance mardi 7 mai, le maire a fait part de la requête de l'élu de sa majorité Etienne T’Kint de Roodenbeke.Ce dernier, comme le révèle ledauphine.com , a en effet demandé s'il était possible de soumettre les élus à des dépistage d'alcool et de stupéfiants avant chaque conseil municipal, expliquant que "la teneur des débats s’en trouverait nettement améliorée" et éviterait des "élucubrations comme on a pu en vivre lors des questions orales de la dernière séance".Une requête qui a provoqué une violente colère chez les élus de l'opposition, l'un d'entre eux jugeant ces propos diffamatoires et annonçant son intention de déposer plainte.