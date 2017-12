Ain : elle gagne un million d'euros à un jeu de grattage en faisant ses courses de Noël

Cette année, cette quadragénaire de l'Ain a dû être très, très sage... le Père Noël lui a offert un cadeau pharamineux : 1 000 000 d'euros. En allant faire ses courses pour le réveillon, elle s'arrête acheter un jeu à gratter Millionnaire à 10 euros, raconte le Parisien De retour dans sa voiture, elle gratte et voit la somme s'afficher à deux reprises. Elle n'en croit pas ses yeux, la voilà millionnaire. "Avec tout ça, elle en a oublié de faire ses achats de Noël", raconte la Française des jeux (FDJ) au quotidien.En plus de l'achat d'un bien immobilier, la nouvelle riche prévoit de "faire plaisir à son entourage" et de s'offrir "un très beau voyage". Mais, pour le réveillon, rien ne bouge : "Elle ne change pas ses plans : elle va le passer comme prévu, dans la famille", précise la FDJ.