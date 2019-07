Sécheresse : dans l'Ain, ils sauvent les poissons d'une rivière asséchée

Un mince filet d'eau

Quand les poissons suffoquent

Poissons sauvés de la rivière asséchée

Dans l'Albarine, les poissons sont piégés

La sécheresse qui touche quelques 73 départements de France en ce mois de juillet 2019 se traduit par l'assèchement pur et simple de certaines rivières, et menace de nombreux poissons. Dans le département de l'Ain, concerné par l'avis de sécheresse, des membres de la Fédération de pêche interviennent pour les recueillir et les déplacer vers de plus grands cours d'eau.Nous sommes près d'Ambérieu-en-Bugey, sur le secteur de Bettant dans l'Ain. Au milieu des arbres, coule l'Albarine. Mais elle est réduite à un mince filet d'eau, et a déjà totalement disparu en surface par endroit. Conséquence, il faut sauver les poissons. Lundi 22 juillet au petit matin, des bénévoles et des techniciens de la Fédération de pêche s'y sont attelés. Les sauveteurs du jour repèrent d'abord les "pièges à poissons", ces petites poches d'eau qui s'assèchent inexorablement. Puis ils récupèrent les salmonidés par la méthode de la pêche électrique. Cette injection d'un courant électrique dans l'eau, qui ne ferait pas souffrir les poissons, les paralyse quelques instants, permettant de les récupérer sans difficulté dans les filets des pêcheurs.Dans leurs filets, des truites de toutes tailles, ou encore des petits ombrés communs... En une matinée, 25 kilos de salmonidés sont récupérés, alors que certains suffoquaient, dans des poches d'eau de plus en plus minces. Lorsque le débit diminue, l'eau se réchauffe davantage, les poissons manquent d'abord d'oxygène. Puis à mesure que l'eau sévapore, ils manquent tout simplement d'eau pour survivre. "On les voit, ils accélèrent leur respiration, ils ont la bouche constamment en train de bailler, donc on intervient très rapidement, avant qu'ils ne meurent", explique Nikola Mandic, vice-président de la Fédération de pêche de l'Ain. Une dizaine de kilomètres plus loin, la rivière est totalement à sec.Les rescapés seront finalement conduits in extremis, en véhicule, vers l'aval de l'Albarine, ou l'eau est plus abondante et plus fraiche. L'Albarine est régulièrement impactée par les chaleurs estivales, mais sur le long terme, selon les professionnels, le phénomène d'assèchement s'aggrave. Reportage de Franck Grassaud et Maryne Zammit