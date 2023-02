Vents violents : des centaines de foyers restent privés d'électricité en Ardèche et dans la Drôme

Plus de 1 300 foyers ont été privés d'électricité dans la Drôme et de l'Ardèche en raison des vents violents. Ce 27 février, le courant n'était toujours pas rétabli dans certaines zones des deux départements.

Un mistral violent a balayé la Drôme et l'Ardèche. Résultat, au moins 1 300 foyers se sont retrouvés sans électricité au plus fort de la crise le dimanche 26 février.

Selon les services d'Enedis, 700 maisons en Ardèche et 250 dans la Drôme restaient sans électricité ce 27 février au matin. A Saoû dans la Drôme, la quasi totalité de la commune était encore coupée du réseau électrique. Le site de Enedis permet de vérifier si votre rue ou votre commune est concernée.

Le courant devrait être rétabli d'ici ce midi dans la Drôme et d'ici ce soir dans les derniers foyers, espère le gestionnaire du réseau. Une cinquantaine de ses techniciens sont mobilisés sur le terrain.

Pour l'heure, le plus important est de ne pas toucher les câbles tombés à terre. En cas de poteaux endommagés, fils au sol ou trop bas, il faut impérativement contacter les services de dépannage de son fournisseur d'électricité, quel qu'il soit, rappelle Enedis.

Rafales à 148 km/h

Des vents violents et des rafales à près de 100 km/h ont fait chuter de nombreux câbles à haute et moyenne tension. Selon les services météo ardéchois, Météo France a même relevé une rafale de 148km/h à la station de la Croix Millet, non loin de la commune de La Souche, dans le Parc naturel des Monts d'Ardèche.

Les pompiers de la Drôme et de l'Ardèche ont indiqué avoir effectué de nombreuses interventions, principalement à la suite de chutes d'arbres ayant perturbé la circulation et endommagé des lignes électriques et télécoms.

Dès 14h, les services d'Enedis ont été sollicités pour rétablir l'électricité dans les foyers ardéchois. Au moins 50 techniciens ont été dépêchés sur le terrain selon le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

La préfecture de l'Ardèche a mis en garde sur les dangers de ce phénomène météo.

En vigilance jaune

Les départements de la Drôme et de l'Ardèche ont été placés en vigilance jaune en raison du vent par Météo France jusqu'au milieu de la nuit du 26 au 27 février. Ces deux départements restent en vigilance jaune cette fois pour "neige et verglas" jusqu'à 10h.

La circulation a été coupée sur la départementale 258 entre les communes de Mirabel et Villeneuve-de-Berg. Une déviation a été mise en place par la RD 458.