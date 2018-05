France 3, partenaire du tournoi international de football Handi Supporters

Cet événement sportif est porté par l’Association TRJS (Territoires Ruraux : Jeunesse et Sport) dans la Loire !

TRJS a une longue expérience et est référencée sur le plan international, national, régional et départemental pour la réalisation d'évènements sportifs sur le thème « Sport, mixité et handicap ».



Le Tournoi International de football Handi Supporters a pour mission de promouvoir la pratique du sport pour tous, en favorisant les échanges entre publics différents par l’âge, l’origine, les moyens et capacités et en direction des publics éloignés.

Des équipements sportifs à renommée internationale : complexe sportif de l’Etivallière et stade Geoffroy Guichard de St-Etienne !