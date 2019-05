Annecy : la victime prend son cambrioleur en photo, il est condamné à 6 mois de prison ferme

Elle est tombée nez-à-nez avec son cambrioleur. Mardi 7 mai, une habitante de la commune déléguée d'Annecy-le-Vieux, alors qu'elle s'était rendue quelques minutes dans son jardin, surprend un homme qui sort de sa maison par la porte d'entrée. Il se présente alors comme ramoneur proposant ses services en faisant du porte à porte.



Perplexe devant la confusion des explications, elle le prend discrètement en photo alors qu'il quitte son domicile. Et à son départ, elle constate que beaucoup de ses bijoux ont disparu. La victime contacte immédiatement la gendarmerie et leur communique la photo du suspect.



Une patrouille se rend sur les lieux dans la matinée et procède au contrôle de deux hommes dont l'un correspond en tous points à la photo prise par la victime. Ce dernier est d'ailleurs trouvé en possession de l'ensemble du butin qui vient d'être dérobé. Il est interpellé et présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d'Annecy ce jeudi 9 mai.



"Très défavorablement connu de la justice", le mis en cause est condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 en sursis avec mandat de dépôt et mise à l'épreuve. Il écope également d'une obligation de soins et d'une obligation de justifier d'un domicile fixe.