INSOLITE. Annecy : quand les policiers municipaux “escortent” une famille de cygnes pour traverser la rue

Quand des cygnes sont escortés par la police municipale pour traverser la rue... La scène, plutôt insolite, se passe à Annecy. Les photos ont été publiés ce mardi 6 août 2019 sur la page Facebook de la ville. Bien rangés les uns derrières les autres, les grands devant et les petits derrière, sur la photo, on découvre les sept magnifiques cygnes blancs qui ont bénéficié de cette "escorte" toute particulière. Deux policiers municipaux qui circulent à VTT ont posé le pied à terre et protègent la lente progression des oiseaux. Décidés à rejoindre le lac tout proche, ils peuvent ainsi empruter le passage piéton en tout sécurité.Un joli clin d'oeil à l'oiseau symbole de la ville d'Annecy qui prend grand soin d'eux. Un barrage avait ainsi été installé il y a quelques semaines sur le Thiou, le cours d'eau qui entre dans la vieille ville, pour éviter la noyades des bébés cygnes.L'initiative des deux policiers municipaux suscite en tout cas de nombreuses réactions sur Facebook. Beaucoup la saluent : "Merci de protéger nos beaux signes du lac" , "Ça fait du bien de voir des gens respectueux et bienveillants envers les animaux" écrivent notamment les internautes.