Deux jeunes alpinistes français décèdent dans le massif du Mont-Blanc

Les secours de haute-montagne de Chamonix sont intervenus vendredi 15 juin dans la matinée suite à la disparition de deux jeunes alpinistes dans le massif du Mont-Blanc. Leurq corps ont finalement été découverts au pied de la tour Ronde.



Le binôme, un homme et une femme de moins de 30 ans et originaires d'Annecy, évoluait a priori seul et sans guide.



Les deux alpinistes étaient partis la veille, le jeudi 14 juin, encordés, équipés de crampons, du refuge de Torino avec l'objectif de gravir la tour Ronde à 3792 mètres d'altitude. C'est le gardien du refuge qui a alerté le PGHM de Chamonix, voyant que le binôme n'était toujours pas rentré ce vendredi matin.