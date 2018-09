Un alpiniste, originaire du Rhône, trouve la mort dans le Massif de Belledonne

L'alpiniste, âgé de 70 ans, a trouvé la mort dans le massif de BelledonneIl était originaire du Rhône et était venu avec son fils sur le massif de Belledonne (Isère) pour la journée. Il s'est tué ce samedi 15 septembre en dévalant sur 100 mètres un couloir de barres rocheuses, a-t-on appris auprès des secours.L'alpiniste, pourtant expérimenté, évoluait sur le Pic du Pin à environ 2.200 mètres d'altitude . L'accident s'est produit sur une arrête légèrement horizontale où le père et son fils avaient choisi de se dé-sencorder.Le secours, effectué par la CRS Montagne de Grenoble, a également mobilisé un hélicoptère et un médecin du Samu.