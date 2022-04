Grenoble : les agents de la Tag exercent leur droit de retrait après l'agression d'une conductrice

La plupart des lignes de transports en commun sont à l'arrêt dans la métropole de Grenoble ce mardi. Les syndicats ont appelé les agents à exercer leur droit de retrait après l'agression d'une conductrice. La victime a été hospitalisée.

Une conductrice de tramway a été retrouvée blessée sur le quai de l'arrêt Louise-Michel, au bout de la ligne E, mardi 19 avril à Grenoble. Âgée d'une quarantaine d'années, elle aurait été agressée, victime de coups de pied et de coups de poing. A l'arrivée des secours, vers 6h30, la conductrice était allongée sur le quai, sonnée.

Elle a été transportée vers le CHU Grenoble-Alpes en état d'urgence relative par les sapeurs-pompiers. Les syndicats FO et Unsa de la Semitag (Société d‘économie mixte des transports de l'agglomération grenobloise) ont appelé les agents à exercer leur droit de retrait après cette agression.

Les transports en commun à l'arrêt

Aucun tramway ne circulera ce mardi dans la métropole et la plupart des lignes de bus sont à l'arrêt. Pour le moment, seules les lignes 23 et 26 ainsi que toutes les lignes Flexo circulent comme prévu, fait savoir la Tag. Les agences commerciales sont également fermées.

Près d'un millier de conducteurs, contrôleurs et agents ont suivi l'appel au droit de retrait, selon Fernando Martins, secrétaire FO M'Tag. "Un individu qui frappe un agent sans raison, on peut penser qu'il va recommencer. On ne sait pas", craint-il.

L'auteur des faits n'a pas encore été interpellé par les forces de l'ordre. La victime terminait son service et se dirigeait vers le local de pause lorsqu'elle a été agressée, indique Fernando Martins.

L'appel au droit de retrait pourrait être reconduit pour la journée de mercredi, sans certitude à ce stade. Une réunion entre représentants du personnel et la direction de la Tag doit se tenir en début d’après-midi.