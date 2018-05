Insolite. Un éleveur isérois découvre un oeuf de 216 grammes dans son poulailler

Un éleveur de poules de Saint-Lattier a eu une sacrée surprise hier matin en se rendant sur son exploitation. Il a découvert un oeuf de 216 grammes soit presque 4 fois plus gros qu'un oeuf "normal" dont le poids se situe généralement autour de 60 grammes.Alors bien sur, une question se pose : qu'est-ce-qu'une poule a bien pu manger pour pondre un oeuf de 21 centimètres de circonférence ? Rien d'exceptionnel à en croire Patrick Jay qui nourrit toutes ses bêtes avec la même quantité de grains chaque jour.Il ignore d'ailleurs laquelle de ses 6000 pensionnaires a pondu cet oeuf géant mais il observe que plus elles se font vieilles plus leurs oeufs deviennent gros et fragiles.Poussés par la curiosité, Patrick Jay et sa famille n'ont pas résisté à l'envie de percer la coquille. Et là, nouvelle surprise ! L'oeuf telle une poupée russe en contenait un deuxième et trois jaunes d'oeufs au total !De quoi faire une belle bonne omelette avec ce qui semble être le plus gros oeuf jamais répertorié en France. Le record du monde a lui été établi en 1956 par une américaine avec un oeuf de 454 grammes !