VIDEO. Isère : un loup a-t-il réellement fait la course avec une voiture sur la route du Collet d'Allevard ?

Il y a de fortes chances que ce soit un loup

Les images sont surprenantes. Le 12 février, un automobiliste a immortalisé sa rencontre impromptue avec ce qu'il croit être un loup. Il a posté la vidéo sur sa page Facebook. On y voit un puissant canidé courir à côté de son véhicule.La vidéo a été tournée sur route qui mène au Collet d'Allevard, en Isère, par un moniteur de ski qui travaille dans la station. Il dit avoir vu une "petite meute" de 3 loups, deux mâles et une femelle.Jean-Philippe Blanc, directeur de l'ESF du Collet d'Allevard, a expliqué à France 2 dans quelles circonstances il a réalisé ces images : "Mon moniteur montait en voiture à l'école de ski et les loups sont tombés sur la route. Il s'est retrouvé face à cet animal et il a jugé bon de filmer parce que c'était vraiment une surprise".Pour Gérard Eymery, vice-président des lieutenants de louveterie de l'Isère, "il y a de fortes chances que ce soit un loup". Mais il reste néanmoins prudent. "Je ne suis pas infaillible donc je peux me tromper. Mais si ce n'est pas un canular ou un montage, pour moi c'est un loup"."S'il y en avait effectivement trois ensemble, ça ne peut pas être un chien", affirme le spécialiste, qui rappelle que la présence d'une meute dans la massif de Belledonne est avérée.Louvetier depuis 15 ans, il rappelle qu'il n'est pas rare que les loups se rendent sur la route. "L'an dernier il y en a un qui s'est fait tuer sur la route entre Laffrey et La Mure".En France, on compterait près de 500 individus selon les dernières estimations de l'ONCFS