Quand le prix Nobel de physique Gérard Mourou, diplômé à Grenoble, dansait avec ses laborantines en petite tenue

L'Académie royale des sciences de Suède, qui décerne le Nobel, a pris ses distances ce jeudi 4 octobre 2018 avec le lauréat français du prix de physique après l'exhumation d'un clip dans lequel le scientifique apparaît aux côtés de laborantines en tenue légère.La vidéo parodique tournée en 2010 et disponible sur YouTube promeut les lasers de haute puissance dont Gérard Mourou, professeur à Polytechnique, est un pionnier, et pour lesquels il a reçu mardi le Nobel, avec son étudiante canadienne Donna Strickland et l'Américain Arthur Ashkin. On y voit le chercheur, en blouse blanche et lunettes noires, dansant dans la salle de lasers de l'école Polytechnique à Paris en compagnie de jeunes laborantines qui finissent par faire tomber la blouse pour finir en mini-short et débardeur.A la veille de l'anniversaire du mouvement #MeToo, le comité Nobel de l'Académie royale des sciences a condamné la vidéo tout en redisant son soutien à Gérard Mourou. "Elle fait écho à des attitudes que l'Académie royale des sciences de Suède ne partage pas", a déclaré son secrétaire général, Göran K. Hansson, en soulignant que le tournage commençait à être daté.En tout état de cause, elle ne change rien au choix de l'académie, et les statuts du prix Nobel ne permettent pas de retirer un prix déjà attribué. "Nous avons récompensé les découvertes et inventions fantastiques du professeur Mourou (...). Aucun autre aspect n'entre en ligne de compte. Ce n'est pas un prix pour des vidéos ou des films, c'est un prix pour la science", a-t-il ajouté.Gérard Mourou s'est lui-même défendu dans un courrier électronique. "Le clip remonte maintenant à déjà quelques années et je ne me doutais pas que ce serait l'un des sujets abordé pour ce prix Nobel", regrette-t-il. Il invoque un clip tourné avec "humour" pour "montrer la science sous un angle décontracté". "Il existait d'autres clips de ce genre à l'époque et j'ai donc accepté (...). Certaines personnes se sont montrées très critiques, mais heureusement, la plupart des gens ont compris le ton humoristique de cette vidéo", a-t-il ajouté.Selon Christian Rödel, un confrère allemand de Gérard Mourou, professeur au Helmholtz Institute Jena cité par la télévision suédoise SVT, "certains ont pensé que le film lui coûterait le prix Nobel". Sur YouTube, un internaute a commenté la vidéo en dénonçant un "scandale pour la communauté scientifique qui a tant de mal à trouver de l'argent pour la recherche" tandis qu'une autre trouve "rafraîchissant" qu'un scientifique "semble apprécier les plaisirs de la vie".