Vienne. Une jeune femme handicapée mentale prostituée par ses voisins

Ce vendredi 22 décembre 2017, un couple a été présenté au juge des libertés de Vienne dans le cadre d’une enquête ouverte pour prostitution. La jeune femme âgée de 19 ans et son compagnon de 23 ans, connu des services de police, sont soupçonnés d’avoir prostitué leur voisine de pallier, une jeune femme handicapée mentalement de 26 ans.



Dans un but financier, ils auraient décidé de créer un profil à leur voisine sur un site internet mettant en relation des hommes et des femmes pour des rapports tarifés. Une fois, le contact pris, ils auraient reçu les clients avant de les mettre en contact avec la jeune femme.



L'âge mental d'une adolescente

Selon les experts psychologiques, l’âge mental de cette dernière sous-curatelle renforcée se situe autour des 13/14 ans. Après avoir agi sous la contrainte pendant environ 5 jours d’après les premiers éléments de l’enquête, la jeune femme a fui son appartement où elle vivait seule pour rejoindre ses parents qui ont prévenu la police dès qu’ils ont été mis au courant de la situation.



Une dizaine de clients

Pendant ces cinq jours, le couple aurait fait venir une dizaine de clients chez leur voisine. Plusieurs d’entre eux ont été entendus par les autorités. Ils ont tous affirmé ne pas s’être aperçu du handicap de la jeune femme, ni du fait qu’elle agisse sous la contrainte.



Une information judiciaire a été ouverte, le couple qui nie les faits en bloc a été présenté au juge des libertés.