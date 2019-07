Orages : plus de 1700 foyers privés d'électricité en Isère et Haute-Savoie

Les orages qui se sont abattus sur les Alpes samedi 27 juillet ont entraîné des coupures d'électricité dans près de 2.000 foyers en Isère et Haute-Savoie, annonce Enedis. Les vents forts et les précipitations ont causé d'importants dégâts sur les lignes électriques dont certaines sont toujours en cours de maintenance ce dimanche.La plupart des incidents sont survenus en Nord-Isère où 1 500 foyers étaient privés d'électricité au plus fort des intempéries, samedi autour de 22 heures. Le secteur de La Tour-Saint-Clair a été le plus touché. "Un arbre est tombé sur les lignes électriques, l'intervention était toujours en cours à midi", indique-t-on à la permanence du fournisseur d'électricité.A la mi-journée, l'essentiel des dégâts ont été réparés en Isère où environ 500 foyers restent sans électricité. "L'ensemble des clients devraient être réalimentés dans l'après-midi", ajoute Enedis. Mais en Haute-Savoie, la situation est plus délicate. Environ 250 personnes sont sans électricité depuis samedi soir, les opérations de maintenance sont toujours en cours."Le département connaît une avarie importante car une ligne électrique est tombée dans un ravin et nos équipes ne pouvaient pas intervenir de nuit", poursuit le fournisseur d'électricité. Un groupe électrogène est en cours d'installation pour fournir une solution d'appoint, la situation devrait revenir à la normale dans la soirée.