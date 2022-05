Un séisme d’une intensité inhabituelle ressenti entre le Puy-de-Dôme et l’Allier

Ce lundi 9 mai, un séisme d’une magnitude estimée à 4.5 a été ressenti. La terre a tremblé en début d’après-midi dans les Combrailles, à la limite entre Puy-de-Dôme et Allier, une secousse d’une force inhabituelle en Auvergne.

La terre a tremblé ce lundi 9 mai en début d’après-midi en Auvergne, à la limite entre le Puy-de-Dôme et l’Allier au nord d’Ars-les-Favets. Un séisme d’une magnitude estimée à 4.5 a été ressenti par certains habitants, qui s’en sont étonnés, comme cet habitant de Sainte-Christine dans les Combrailles : « Bruit sourd venant du sol et comme un gros bang qui a fait vibrer la maison, une secousse sismique ? Suis-je le seul à avoir entendu et ressenti ? Ce n'est pas un avion car le bruit venait de la terre. »

"Un 4.5, ce n'est pas habituel"

Effectivement, confirme Jean Battaglia, responsable scientifique du réseau sismologique d’Auvergne, un séisme a bien été enregistré et il est plus virulent que les secousses habituellement constatées : « Il semblerait qu’il y ait effectivement un séisme de magnitude 4.5 ce qui est plutôt fort pour l’Auvergne. Il a eu lieu entre Montaigut et La Celle dans les Combrailles. C’est une zone où il y a une sismicité présente, c’est même la zone de sismicité la plus forte en Auvergne. D’habitude, ce sont plutôt de petits séismes qui ne sont pas ressentis par la population, mais là, un 4.5, ce n’est pas habituel. »

Il rassure, malgré son exceptionnelle vigueur, ce séisme n’est pas dangereux : « Ça peut faire un peu de dégâts mais ce n’est pas non plus un gros séisme, il faut relativiser. C’est un séisme un peu fort pour l’Auvergne. D’habitude, on a des magnitudes maximales de 3.5. C’est une estimation provisoire donnée par le laboratoire de géophysique en charge de la surveillance sismique en France. Je suppose que ça peut faire un peu de casse, mais je ne peux pas m’avancer là-dessus. »

Auvergne, terre de séisme

Cependant, ce séisme pourrait être un peu moins fort en réalité que ce que dévoilent les premières estimations, indique Jean Battaglia : « C’est une magnitude locale, ça a tendance à être souvent surestimé par rapport aux vraies magnitudes qui sont plus compliquées à calculer. On descend souvent d’un point. Là, on pourrait penser à une magnitude 4 par exemple. La véritable estimation d’une magnitude est plus compliquée à obtenir. » L’Auvergne est une terre sismique, même si ceux-ci sont souvent imperceptibles : « Les Combrailles sont la zone principale d’activité. Il y a plusieurs zones de sismicité privilégiées en Auvergne, dont les Combrailles, la zone principale. Cette zone s’allonge ensuite en direction de la Bretagne », précise le sismologue. Toutes les informations au sujet de cet évènement sont disponibles sur le site BCSF Renass, le site national d’information sur la sismicité de la France.