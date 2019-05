Colis piégé à Lyon: la garde à vue des quatre suspects prolongée

La garde à vue se poursuit et... est prolongée, ce mercredi 19 mai pour Mohamed Hichem M., auteur présumé de l'attaque au colis piégé à Lyon, sa mère, son père et son frère selon le parquet.Interpellés lundi 27 mai à Lyon, ils ont été transférés mardi soir à la sous-direction anti-terroriste (DGSI) de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, où ils sont actuellement entendus.Le principal ne serait pas très coopératif, selon une source proche du dossier. On ne connait toujours pas ses motivations même si son profil commence à se dessiner.Pour les affaires de terrorisme, la garde à vue peut-être prolongée jusqu'à 144h.