Disparition inquiétante de deux adolescentes à Lyon : la police lance un appel à témoins

[#AppelàTémoins] A #Lyon disparition inquiétante de Carla MACARI, 16 ans.

Merci pour vos #RT pour aider les enquêteurs

☎ 04 72 71 57 30 (semaine)

☎04 78 78 40 40 (soirs et week-ends) pic.twitter.com/QQ5DpklZnE — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) 8 février 2019

[#AppelàTémoins] A #Lyon disparition inquiétante de Laure GORAND, 16 ans.

Merci pour vos #RT pour aider les enquêteurs

☎ 04 72 71 57 30 (semaine)

☎ 04 78 78 40 40 (soirs et week-ends) pic.twitter.com/hApfJJXXVm — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) 8 février 2019

Carla Macari et Laure Gorand, deux adolescentes âgées de 16 ans, sont scolarisées au Lycée La Favorite, à Lyon 5e (limite Sainte-Foy-les-Lyons). C'est là qu'elles ont été vues pour la dernière fois ce lundi 4 février au matin. Leur absence était constatée dès 15h l'après-midi de ce même jour. On est sans nouvelle des deux jeunes filles depuis cette date.La police a lancé un appel à témoins, diffusé leurs portraits et leurs descriptions. Les deux adolescentes, dont la disparition a été jugée inquiétante, pourraient se trouver ensemble. Les personnes ayant des informations permettant de les retrouver sont invités à contacter le commissariat de Lyon 7e ( 04 72 71 57 30) la semaine et l’hôtel de police (04 78 78 40 40 ) la semaine.Carla a 16 ans mais paraît légèrement plus âgée (18 ans). Elle mesure 1 m 65, a de longs cheveux châtains et les yeux marrons. L'adolescente est mince. Le jour de sa disparition, elle portait un blouson noir sans capuche, un t-shirt (ou une petite veste) blanc et un jean noir, des chaussures de sport noires.Laure, 16 ans, est grande, mince et musclée. Elle a des cheveux noirs frisés longs, coiffés en chignon. Le jour de sa disparition, l'adolescente était vêtue d’un pantalon sombre et d’une veste à grosses rayures rouges et blanches en fourrure synthétique.