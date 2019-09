Manifestation sans heurt à Lyon pour la rentrée des gilets jaunes

Quelques blacks blocks

Samedi 14 septembre, lesdu sud de la France s’étaient donné rendez-vous à Lyon pour leur rentrée. Un mot d’ordre relayé sur les réseaux sociaux, mais qui a buté sur unedans trois secteurs de Lyon : le vieux Lyon, la presqu’île et le quartier Part-Dieu. (suite du texte après le diaporama)D’après nos journalistes présents sur place, environont tenté de rejoindre la place Bellecour, mais en ont été empêché par les forces de l’ordre.Ils ont été repoussés et contenusen direction de Gerland et du quartier Jean Macé. Si desont été employé au début de l’après-midi, aucun heurt majeur n’est à signaler.Quelquesont bien tenté de s’en prendre aux forces de l’ordre avec des boulons, mais ils étaientet ont été contenu sans problème.Vers 16 heures, nos journalistes ont constaté unedes gilets jaunes qui, dans leur immense majorité, étaient venus manifester tout-à-fait