Rhône : un grutier refuse de descendre de sa grue à Charbonnières-les-Bains

Un grutier de 45 ans occupe la grue qu'il est chargé de manœuvrer, et refuse d'en descendre, ce jeudi 18 juillet depuis le début de la journée, sur un chantier de Charbonnières-les-Bains dans le Rhône, pour protester contre une décision de justice à son encontre.



A plusieurs dizaines de mètres de haut

L'individu, un intérimaire travaillant pour le compte d'un prestataire du chantier, s'est installé à mi-hauteur de la grue tôt ce jeudi matin, et y a accroché une banderole, dont le propos est illisible depuis le sol, ainsi que des drapeaux français, tunisien et italien. Il tente ainsi de protester contre une décision de justice qui le priverait de la garde de ses enfants. Cette situation ferait suite notamment, selon des sources policières, à un défaut de scolarisation de ceux-ci. On ne connaît pas davantage la problématique familiale et le lien avec les pays étrangers affichés sur la grue, sinon que l'homme est d'origine tunisienne. Perché à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, l'individu évoquait par ailleurs commencer "une grève de la faim".



"Pas agressif, mais déterminé"

Les pompiers ont été mobilisés vers 7h ce jeudi matin, et une équipe du GRIMP, Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux, se tient prête à intervenir. La gendarmerie aurait de son côté fait appel à un négociateur, pour inciter l'homme a redescendre par lui-même. Les gendarmes évoquent un "homme pas agressif, mais déterminé". Le maire de Charbonnières-les-Bains, Gérald Eymard, s'est également rendu sur place pour constater la situation. Il regrette "un acte désespéré", et espère une résolution rapide de la situation. Sur place, les travaux, qui visent à construire des immeubles d'habitation au niveau du 100, route de Paris, sont naturellement fortement perturbés par cette action de protestation.