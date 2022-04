SERIE-3. Guerre en Ukraine: les femmes enceintes de retour d'Ukraine découvrent leur maternité lyonnaise

La maternité de Zythomyr, en Ukraine, a été bombardée. Plusieurs patientes ont été rapatriées mardi par la métropole de Lyon. Elles ont pu découvrir la maternité où elles accoucheront.

Le ventre de Tatiana Garbarchuk ne laisse aucun doute, le terme de sa grossesse est pour bientôt. Pour dans un mois exactement. Malgré la fatigue accentuée par son voyage depuis la Pologne mardi, Tatiana doit s'atteler aux procédures administratives. "Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous créer un dossier, vous allez être suivie tout au long de la grossesse, vous allez devoir rencontrer un médecin" lui annonce une secrétaire de la clinique lyonnaise Natecia.

Tatiana accouchera en France, mais loin de son mari. Enseignante d'anglais, elle a dû quitter la ville de Zythomyr avec ses 2 garçons. Elle reste partagée entre résignation et soulagement, entre l'Ukraine et la France.

C'est agréable, les enfants ont bien dormi ici, c'est chaleureux. Les gens sont très gentils et tout est très bien. À part que ma famille est toujours en Ukraine, mais je prie chaque jour pour eux. Tatiana Garbarchuk

La clinique lyonnaise fait appel à des traducteurs pour recevoir ces nouvelles patientes et leurs enfants. Comme Tatiana, Olga Kalyta est originaire de Zythomyr. Elle est enceinte de 5 mois. "Elles sont arrivées directement de l'aéroport mardi soir. On leur avait réservé des chambres pour qu'elles puissent être confortables pendant 48 h jusqu'à aujourd'hui où elles ont leurs consultations médicales, où on va faire une petite visite de la maternité, bilan sanguin et cetera" nous explique la cadre de santé, Adeline Creyssel.

Un accueil pour permettre de se repérer. Tant d'attentions qui, paradoxalement, bouleversent la jeune femme qui a fui la guerre.

Vous ne pouvez pas imaginer la situation en Ukraine en ce moment, alors de vivre ici avec des chambres tellement confortables, les gens qui marchent dans la rue, qui sourient. Olga Kalyta

Olga vient de passer une échographie. Le sourire aux lèvres, elle rejoint ses enfants dans sa chambre pour leur annoncer une bonne nouvelle. C'est une fille.