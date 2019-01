Villeurbanne : 190 grammes de cannabis comme “cadeau de mariage”

Dimanche 27 janvier vers 20h, les policiers de la Brigade anti-criminalité de Lyon interpellaient 3 individus, deux villeurbannais dont un mineur et un niçois, impliqués dans un trafic de stupéfiants.



Les hommes de la BAC qui surveillaient le véhicule conduit par le niçois âgé de 28 ans, ont pu constater l'échange de marchandises. Au final, ce sont 96 et 95 grammes de résine de cannabis qui ont été saisies.



Un des mis en causes a été laissé libre, les deux autres, détenteurs de la drogue et affirmant qu'il s'agissait "d'un cadeau de mariage" devront s'expliquer : le niçois ayant reçu une convocation devant le tribunal, le mineur étant présenté au parquet mardi 29 janvier.