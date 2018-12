Un père de famille gifle un magistrat de la Cour d'appel de Chambéry

La victime est un président de chambre de la Cour d'appel de Chambéry. Ce dernier s'est vu insulté et giflé par le père d'une jeune femme convoquée. Elle n'était pas présente, c'est lui qui s'est présenté à sa place à la barre.



L'auteur a été stoppé par les vigiles du Palais de Justice, avant d'être interpellé et placé en garde à vue.



Agé d'une quarantaine d'années, il est connu défavorablement de la justice. Il s'en était déjà pris à un substitut de procureur en 2016 à Albertville.



D'après le bâtonnier de l'ordre des avocats de Chambéry, Me Catherine Anxionnaz, une avocate a déjà été agressée à Chambéry la semaine dernière, devant son cabinet, au pistolet à impulsions électriques, par une cliente énervée (source AFP). Elle a été condamnée en comparution immédiate à un an d'emprisonnement avec sursis.