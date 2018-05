Eboulement à Modane : Thomas Rollet, un jeune étudiant chambérien filme la montagne en furie

"Vidéo impressionnante de la coulée de pierre cet après midi à 14h15 vers Modane.", c'est le commentaire du jeune sportif sa page facebook. ..Thomas Rollet était alors en randonnée, et a assisté à un phénomène impressionnant "qu'il n'avait jamais vu". Dans le secteur de Modane, au-dessus de la nationale, la montagne s'est mise à mugir sous l'effet d'une incroyable coulée de pierres."Si les arbres n'avaient pas amorti le mouvement, les blocs auraient fini sur la route" précise-t-il dans ses commentaires en ajoutant :"c'est parti d'un coup, il y en a eu une autre (coulée) une dizaine de minutes avant mais j'ai juste vu la fumée et elle avait l air bien plus grosse (...)vu l'état des sapins, heureusement qu'il n'y avait personne, c'est ce que je pensais en voyant descendre les blocs .. un coin à déconseiller pour la balade en se moment "