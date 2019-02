VIDEO. Quand le champion de BMX Matthias Dandois danse avec son vélo au sommet de l'Aiguille rouge par -23 degrés

Voir le clip Flat Summit tourné aux Arcs par la société de production Philéas Images.

Le champion de BMX Matthias Dandois a cette fois choisi l'un des massifs emblématiques des Arcs Bourg-Saint-Maurice (Savoie) pour réaliser son nouveau défi : danser avec son vélo à 3200 mètres d'altitude, en plein coeur de l'hiver, pour réaliser un clip particulièrement spectaculaire.A 29 ans, le Français a déjà remporté 7 titres de champion du monde de "BMX flat" et fait plusieurs fois le tour du globe. Aux Arcs, il voulait "aller rouler là ou aucun autre flatlander n’avait posé ses roues avant".En grimpant au sommet de l'Aiguille rouge, à 3200 d'altitude, Matthias s'est confronté à des conditions particulièrement extrêmes : la neige, le manque d'oxygène mais aussi le froid. "-23 degrés, un froid qui glace les poumons à chaque respiration".Le tournage du clip a duré 6 jours et le résulat est plutôt impressionnant : juché tantôt sur la roue avant, tantôt sur la roue arrière, le champion tournoie sur fond de mer de nuage et de Mont-Blanc.