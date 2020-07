Covid : permettre à des étudiants et à des pompiers de faire des tests PCR, "c’est abuser", estiment les infirmiers

Pourquoi fait-on appel à de nouveaux acteurs pour pratiquer des tests PCR ?

Je trouve que c’est vraiment abuser d’aller chercher des non-professionnels pour effectuer des tests PCR. On est 700 000 infirmiers en France, dont 120 000 infirmiers libéraux qui maillent tout le territoire. On est suffisamment nombreux pour le faire, encore faut-il qu’on nous en donne les moyens. Catherine Jochmans-Moraine, secrétaire générale nationale de l’Ordre des infirmiers.​​​​​​

Pourquoi l’Ordre des infirmiers est-il en colère ?

Pour effectuer un test virologique de type PCR, on insère un écouvillon dans les narines.

Des prélèvements sont effectuer pour dépister les personnes qui ont contracté le virus covid-19. • © Anne Berger / France Télévisions

Qui sont les personnes habilitées à réaliser l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR ?





-Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;



-Vu les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé ;



-Considérant qu'il est nécessaire de faciliter l'accès aux examens de détection du génome du SARS-CoV-2 et leur prise en charge par l'assurance maladie sans prescription ;



-Considérant, dans certaines zones, le risque de disponibilité insuffisante de professionnels de santé habilités à réaliser l'examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR » inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale pour faire face à la crise sanitaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'autoriser les infirmiers diplômés d'Etat à réaliser le prélèvement d'échantillon biologique pour cet examen ; qu'il y a lieu, également, de permettre, sous certaines conditions, à des étudiants en odontologie, en maïeutique et en pharmacie, à des aides-soignants, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers, aux marins-pompiers et aux secouristes des associations agréées de sécurité civile titulaires d'une formation adéquate aux premiers secours, de réaliser le prélèvement d'échantillon biologique pour cet examen.



Les derniers chiffres font craindre un rebond.On compte plus de 1 000 nouveaux cas de coronavirus par jour, a annoncé la Direction générale de la Santé (DGS) vendredi 24 juillet 2020.Nous avons ainsi effacé une bonne partie des progrès que nous avions accomplis dans les premières semaines du déconfinement."Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants queC’est dans ce contexte qu’un arrêté est paru samedi 25 juillet au Journal officiel.Il autorise leet il permet auxpour dépister les personnes qui ont contracté le virus. Ils pourront effectuer des prélèvements en insérant des écouvillons (un genre de grand coton-tige) dans les narines.Cette décision suscite les critiques de l’ordre des infirmiers.Catherine Jochmans-Moraine, qui est infirmière libérale, exerce à Joigny, dans l’Yonne depuis près de 30 ans."Personnellement, je fais des prélèvements depuis le début de la crise et j’en fais de plus en plus en ce moment. Je passe des après-midi à tester sur des sites dédiés Covid et sur des drive où on fait 20 à 30 tests sur deux heures.Là,Je ne dis pas que c’est infaisable mais, franchement, il aurait mieux valu faciliter les choses aux professionnels déjà formés et compétents pour le faire.""Bien sûr,, déclare lasecrétaire générale nationale de l’Ordre des infirmiers "Au début de la crise sanitaire, les infirmiers ont suivi des formations pour se remettre à jour sur les nouvelles techniques.Si des gens qui ne sont pas habitués pratiquent les prélèvements, ils ne vont pas oser aller assez loin avec les écouvillons etAutrement dit, des gens vont penser qu’ils n’ont pas le virus et vont aller contaminer d’autres personnes.Mais, pour cela, il faut qu’on soit payé en conséquence, car actuellementOr, le coût du matériel freine les professionnels. On doit acheter nos casaques, on manque de gants. Ensuite, il faut le temps de s’habiller. Je comprends que des professionnels n’aient pas envie de le faire.D’ailleurs,", conclut la secrétaire générale nationale de l’Ordre des infirmiers.