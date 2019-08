Affaire Aurélia Varlet : son frère va entamer une grève de la faim pour obtenir la vérité sur l'enquête de l'IGPN

Il va me tuer, me laisser dans une mare de sang et se suicider ensuite

Sa voix est combative. Décidée. Six ans que Giovanni Varlet, son père et sa mère attendent que justice soit faite.Le 14 août 2013 à la Rivière Drugeon, petite commune tranquille du Haut-Doubs, Aurélia Varlet 32 ans est retrouvée morte dans l'appartement où elle était revenue chercher des affaires. Les corps sont découverts deux jours plus tard. Son compagnon l'a tué et retourné l'arme contre lui. Il n'y aura jamais de procès.L'affaire Varlet révèle que Didier Grosjean 53 ans avait fait l'objet de plusieurs plaintes pour violences de la part de son ancienne compagne. Des plaintes qui ont toutes été classées sans suites par les services de gendarmerie et de police.lance le jeune homme.Ce qui met en colère la famille Varlet, c'est cette enquête de l'IGPN. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, l'a ordonnée en 2017. Selon la famille Varlet, les conclusions sont rendues depuis le mois de mars 2019. La famille n'a eu depuis aucune nouvelle. Elle a demandé la semaine dernière par la voix de son avocat Me Randall Schwerdorffer à être reçue par le ministre de l'intérieur Christophe Castaner.Cette enquête vise à comprendre ce qui s'est passé dans l'affaire Varlet. La mort de la jeune femme aurait-t-elle pu être évitée ? Son frère en est persuadé. Selon Giovanni Varlet, un policier de Pontarlier a protégé Didier Grosjean. Un gendarme de Frasne a classé les plaintes.s'interroge le frère d'Aurélia. L'ex-compagne de Didier Grosjean avait signalé la présence d'armes détenues illégalement à son domicile. Elle avait peur, elle avait multiplié les signalements pour violences conjugales. Giovanni Varlet livre ce détail glaçant. Elle avait même écrit au Procureur :C'est ce qu'il a fait, un an plus tard. La victime, c'était Aurélia.regrettre Giovanni Varlet.En 2014, la famille et son avocat ont été reçus au ministère de la Justice. Un an plus tard, le ministère tenu alors par Christiane Taubira a reconnu qu'il y avait eu des dysfonctionnements dans cette affaire et présenté officiellement ses excuses. Mais ce sont maintenant des réponses du ministère de l'Intérieur que la famille d'Aurélia attend. Giovanni Varlet explique que le policier et le gendarme visés par l'enquête de l'IGPN ont été mutés hors du département du Doubs où s'est déroulé le drame. Selon lui, les deux hommes sont toujours en service ailleurs.conclut-il.Lundi 2 septembre, Giovanni Varlet rejoindra Paris depuis Belfort. Dès le lendemain débute à Matignon le Grenelle sur violences faites aux femmes initié par la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa. Plusieurs familles de victimes dont celle d'Aurélia Varlet sont conviées au rendez-vous pour être reçues par la ministre de la Justice. "nous explique Giovanni Varlet. Ce Grenelle contre les violences conjugales réunira les ministres concernés, des acteurs de terrain, services publics, associations, familles de victimes. Il s'achèvera le 25 novembre, date de la Journée contre les violences envers les femmes.En 2013, quand Aurélia est partie dans un dernier souffle sous l'arme de son conjoint, on ne parlait pas beaucoup des violences faites aux femmes. Les temps ont changé. D'Alexia Daval à Gray, à Julie Douib en Corse, les féminicides font réagir aujourd'hui les autorités et l'ensemble de la société.déplore le frère d'Aurélia Varlet. Le ministère de l'Intérieur reconnaitra-t-il officiellement de possibles graves erreurs de ces fonctionnaires, dans la mort de la jeune franc-comtoise ? Pour Giovanni et son père Patrick, l'attente est insoutenable.