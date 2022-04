Procès Zepeda : Nicolas Zepeda fait appel de sa condamnation à 28 ans de réclusion criminelle

Au lendemain de sa condamnation pour l'assassinat de Narumi Kurosaki en décembre 2016 à Besançon, l'accusé chilien fait appel. Un nouveau procès se dessine. L'accusé a toujours nié l'assassinat de son ancienne petite amie, même si de nombreux indices mènent vers lui.

C’est un nouveau coup de théâtre dans un procès hors norme aux dimensions internationales. Nicolas Zepeda, avait été extradé du Chili en juillet 2020.

Au lendemain de sa condamnation pour l'assassinat de Narumi Kurosaki disparue en décembre 2016 à Besançon, l'accusé chilien fait appel, ont fait savoir ses avocates ce mercredi 13 avril. Un nouveau procès se dessine. L'accusé dans son box a toujours nié l'assassinat de son ancienne petite amie, même si de nombreux indices matériels mènent les soupçons sur lui. "Je ne suis pas qui je voudrais, mais je ne suis pas un assassin, je ne suis pas l'assassin de Narumi", avait-t-il déclaré, en français, lors de sa dernière prise de parole avant que les jurés ne partent délibérer.

Dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016, Nicolas Zepeda était bien présent à Besançon, des étudiants ont entendu des cris dans la nuit de la résidence universitaire, des râles, sans doute ceux de la jeune Narumi. Mardi 12 avril, Nicolas Zepeda, 31 ans a été condamné par la cour d'assises du Doubs à 28 ans. Lors du procès, il a reconnu avoir été présent à Besançon mais n’avoir pas tué Narumi Kurosaki, 26 ans.

Selon l'accusation, Nicolas Zepeda a étouffé ou étranglé Narumi avant de se débarrasser de son corps, sans doute dans la rivière du Doubs, non loin de Dole (Jura). Il a ensuite piraté les comptes de Narumi Kurosaki sur les réseaux sociaux pour envoyer des messages à ses proches et la faire passer pour vivante, le temps de regagner le Chili.

Une peine à perpétuité avait été requise, malgré l’absence de corps

La condamnation avait été un soulagement pour la mère et la soeur de la jeune japonaise présentes à l’audience.

"Même si aucune réponse n'a été apportée (sur les circonstances de la mort de Narumi), au moins, cette fois, la condamnation est acquise", avait réagi Me Sylvie Galley, avocate de la famille de la victime à l’issue du délibéré rendu par la cour d’assises au terme de 12 jours de procès marqué par l'émotion et le silence de l'accusé sur un certain nombre de questions.

"Après cinq années passées à attendre ce procès, la famille est soulagée. Sa mère et sa soeur avaient tellement peur que l'on croie Nicolas Zepeda et que l'on n'entende pas leur souffrance et leur douleur", a-t-elle ajouté, espérant qu'il n'y aurait pas de procès en appel.

Nicolas Zepeda était défendu lors de ce procès par Me Jacqueline Laffont, pénaliste de renom et Mme Julie Benedetti.