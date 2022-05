RÉCIT. "En compagnie de six lynx, dans les secrets des bois, j'ai vécu cinq jours exceptionnels"

C'est une histoire magnifique qu'a vécu Véronique Frochot, photographe naturaliste en Franche-Comté. Lors d'une de ses balades matinales en forêt, elle est tombée par le plus grand des hasards sur une famille de lynx. Après avoir rencontré un couple totalement paisible, elle était loin d'imaginer qu'elle pourrait les revoir durant près d'une semaine. Le moment le plus intense en émotion a été pour elle la présentation de trois jeunes par les adultes. Un moment rarissime réalisé dans le plus grand respect de l'animal.

Durant plusieurs semaines, Véronique Frochot n'a pas voulu évoquer cette magnifique rencontre qui l'a marqué à jamais. Une partie d'elle avait besoin de savourer l'instant, de le comprendre, de redescendre de sa forêt qui était devenue pour elle comme un lieu enchanté. Sa crainte a aussi été qu'on ne la croit pas, malgré ses nombreux clichés, ou qu'elle soit jugée par des gens qui ne connaissent pas l'animal mais qui pensent savoir. Finalement, pour tous les amoureux de la nature qui sont fiers d'avoir le lynx comme symbole de notre région, elle a accepté de confier son récit à Naturae, la page dédiée à la nature et à la faune sauvage de France 3 Franche-Comté.

Pour cette photographe très discrète, se confondre avec la nature environnante est primordial pour observer la faune sauvage. • © Jean-Stéphane Maurice - Naturae France Télévisions

Originaire de Dijon, Véronique Frochot a toujours vécu en communion avec la nature. Dès son plus jeune âge, ses parents lui ont inculqué ce respect de la forêt et de ses habitants comme les majestueux cervidés. Après avoir pratiqué la peinture, elle découvre la photographie qui lui permet de sortir de son atelier. Une passion qui ne la quitte plus.

Jour 1 : la rencontre avec un couple de lynx dans le massif du Jura

L'hiver est encore bien présent dans le massif du Jura perdu dans les lueurs de brume. Comme la plupart des matins du monde, Véronique part à la rencontre d'une nature encore endormie dans la pénombre d'une fine pluie. Comme à chacune de ses sorties, la photographe ne cherche rien. Elle espère juste une rencontre. Une biche, un renard, une chouette chevêchette feraient son bonheur. Forcément, elle a conscience qu'elle pourrait comme l'an dernier rencontrer un lynx, mais elle se refuse à ce que cela devienne pour elle une quête, ou un objet de convoitise. Elle laisse une place au hasard et à la découverte. Pourtant, elle ne se doute pas que ce matin-là, sa vie de photographe naturaliste va être bouleversée, au détour d'un chemin.

La première vision de la photographe est un lynx qui se tient dos à elle. • © Véronique Frochot

Alors que je monte tranquillement par un sentier l'esprit perdu à contempler cette beauté, je relève la tête et j'aperçois une silhouette de dos qui se glisse derrière un rocher. La vision fut très furtive, mais je sens mon cœur s'accélérer. Véronique Frochot, photographe naturaliste

"À pas feutrés, je contourne la butte afin de voir si je n'ai pas rêvé. Dans le plus grand silence, mon regard croise celui d'un lynx. Mes yeux ne m'avaient pas trahi et une profonde émotion m'envahit. Je réalise alors que ce n'est pas un lynx, mais deux qui se tiennent tranquillement devant moi. Un mâle et une femelle en aucun cas dérangés par ma présence" raconte avec encore beaucoup d'émotion la photographe.

Le couple de lynx reste une trentaine de minutes avec la photographe. Un moment fort en émotions. • © Véronique Frochot

Rencontrer un lynx reste une émotion indescriptible pour une amoureuse de la nature. Alors, lorsque deux adultes se tiennent devant elle, ce sont beaucoup de larmes de joie qui coulent le long du tissu qui camoufle son visage.



" Après une trentaine de minutes en leur compagnie, le mâle se lève pour quitter la scène où m'a été offert un magnifique spectacle. La lynxette me regarde, mais entre lui et moi, son choix est vite fait. Je sais que je suis très chanceuse, mais j'ai tout de même un peu de frustration. J'aurais aimé que cela dure plus longtemps, et même si je sais que je ne les ai pas dérangés, je préfère toujours partir que de les regarder partir". Véronique est radieuse en finissant le récit de cette première journée. Elle est certaine que c'est la femelle qu'elle a déjà observée l'an passé. C'était pour elle comme des retrouvailles, mais elle ne se doutait pas à ce moment-là, qu'il y aurait une suite.

Jour 2 : "Des petites têtes me regardent avec curiosité sur leur rocher"

Le lendemain de cette merveilleuse rencontre, Véronique décide, sans trop y croire, de retourner au même endroit. Quoiqu'il arrive, elle revivra en souvenir cet instant partagé. Car croiser le seigneur de nos forêts n'arrive pas tous les jours, surtout s'ils sont deux.

"Après 30 minutes de marche, je retrouve cet endroit qui m'est devenu familier. Je scrute la scène où s'est joué le premier acte. C'est à peine croyable ! Je réalise que deux petites têtes me regardent avec curiosité sur leur rocher. Ce sont à nouveau des larmes d'émotion qui m'envahissent. Délicatement, je m'allonge au sol et sans les déranger, je commence à prendre quelques clichés. Tout à coup, une silhouette allongée dans les feuilles bouge la tête. Naturellement camouflée, je n'avais même pas remarqué ce lynx adulte tellement il était discret à dormir sans aucune crainte" souligne Véronique.

Aucunement dérangé par la présence de la photographe, le lynx se repose en toute quiétude. • © Véronique Frochot

Je découvre avec étonnement que les petits lynx sont accompagnés de leur père. Véronique Frochot, photographe naturaliste

Les gestes affectueux et les frottements de tête ne laissent que peu de doutes sur les liens familiaux qui les unissent. Mais pourtant, les surprises ne s'arrêtent pas là. Tapis dans la végétation, avec son appareil photo, elle n'ose plus bouger de peur de déranger les petits. "Et là, à ma très grande surprise, je réalise qu'il y a un troisième petit lynx qui me regarde tout aussi intrigué. Le spectacle est d'une grande simplicité, mais il reste pour moi fascinant".

Les trois jeunes lynx regardent avec curiosité la photographe. Aucune crainte n'est perceptible chez eux. • © Véronique Frochot

Cette fratrie de trois petits accompagnés de leur papa a totalement accepté la photographe dans leur environnement. "Je les observe vivre tranquillement leur vie. Les jeunes s'amusent à jouer à cache-cache avec moi. Ils me regardent, disparaissent derrière un rocher et par magie, réapparaissent à coté d'un arbre. À chaque fois, je distingue ce même regard d'ambre fascinant et maquillé d'un liseré blanc qui en accentue l'intensité" se remémore Véronique.



Le lynx adulte observe la tranquillement la photographe après sa sieste. En aucun cas, il ne montre d'inquiétude. Véronique a le sentiment d'avoir été adoptée et de ne jamais les avoir dérangés. • © Véronique Frochot

Mis en confiance par le réveil de leur père, les trois jeunes lynx se montrent alors plus entreprenants. Ils décident de s'approcher de la photographe. À la très grande surprise de Véronique, loin de les en dissuader, le père accompagne ses petits dans ce rapprochement absolument bouleversant. "Les quatre lynx se retrouvent face à moi, sur une magnifique dalle rocheuse recouverte d'une mousse épaisse. Le cadre est sublime, et ils ne sont qu'à une vingtaine de mètres de moi. Ils m'observent et je n'ose plus bouger. Je réalise au bout d'une dizaine de minutes que je fais partie de leur décor et que je ne les dérange absolument pas. Les petits curieux m'ignorent rapidement et retournent à leur vie. Je peux reprendre quelques clichés de cet instant absolument unique" m'explique Véronique, la voix encore pleine d'émotions.

Tranquillement, les jeunes lynx reprennent leurs occupations. Cependant, ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder régulièrement en direction de la photographe comme pour s'assurer qu'elle était toujours bien là. • © Véronique Frochot

Après sept heures au milieu de cette famille, il est temps pour moi de partir. Véronique Frochot, photographe naturaliste

Véronique a déjà rencontré le félin, symbole du massif jurassien. Mais elle n'aurait jamais imaginé vivre ainsi en communion avec quatre individus alors qu'il est si rare d'en croiser, ne serait-ce qu'un seul. "Ces instants partagés ensemble sans aucun soupçon de dérangement ou d'inquiétude de leur part, dépassent très largement ce que j'aurais pu espérer vivre un jour avec un lynx. Je réalise alors que nous sommes ensemble depuis près de sept heures et qu'il est temps pour moi de m'en aller.

Je me lève avec d'infinies précautions et leur tourne immédiatement le dos. Je ne veux pas qu'ils croient que je cherche à m'approcher, mais que je quitte la scène de ce spectacle qui restera unique pour moi. Ce choix de les quitter et le plus grand respect que je puisse avoir pour eux après ce qu'ils m'ont donné.

Durant cette rencontre incroyable, Véronique en profite également pour faire quelques vidéos.

La photographe entame sa redescente dans la plus grande discrétion. A bonne distance, elle décide de doucement tourner la tête pour s'assurer que son départ se passe bien. Quelle surprise alors pour elle. Les quatre lynx l'observent... comme s'ils étaient déçus de la voir partir.

Jour 3 : Une nouvelle journée avec eux, est-ce trop en demander ?

Après une journée de travail, rien de tel pour Véronique Frochot que de retrouver la nature pour se détendre. Inconsciemment, elle espère une nouvelle rencontre mais elle ne veut pas trop en demander à sa bonne étoile qui l'a déjà très largement gâtée. Faut-il croire aux miracles lorsqu'on est photographe naturaliste ? Véronique n'est pas loin de le croire. Après 30 minutes de marche, il est là, seul cette fois, à l'attendre sur son rocher.

La photographe retrouve le lynx adulte sur son rocher. Il est seul cette fois car le reste de la famille est resté un peu à l'écart. • © Véronique Frochot

Comme à chaque rencontre, Véronique se fige, immobile et s'allonge très lentement au sol afin de se montrer la plus discrète possible. Fondue dans le paysage environnant, elle a ce sentiment étonnant d'invisibilité. Mais le félin, avec son œil de lynx, sait depuis longtemps qu'elle est là.

Allongée dans la végétation, la photographe peut se confondre avec une souche d'arbre. • © Jean-Stéphane Maurice - Naturae France Télévisions

"La montée de larmes a toujours fait partie de mes rencontres avec les lynx. Je ne veux pas chercher à contrôler ces émotions très fortes. Je réalise alors en photographiant ce magnifique mâle adulte que je ne pleure plus comme les deux premiers jours. Il ne faudrait pas que je m'habitue à ces rencontres qui doivent rester exceptionnelles" explique la photographe.

Jour 4 : Juste observer et profiter de l'instant

Pour la quatrième journée de suite, Véronique Frochot reprend la direction de ses lieux d'affûts devenus si exceptionnels pour elle. Elle travaille dans le domaine du bien-être à mi-temps en Suisse. Elle sait combien il est vital pour elle de communier avec la nature chaque jour pour avancer et se sentir équilibrée. Cette sortie en forêt est très agréable, mais elle ne croise aucun animal. Peu importe, la photographe retrouve finalement le chemin d'une certaine normalité et se réjouit de cet instant de sérénité qu'elle vient de vivre après sa journée de travail. Elle se remémore alors tous les instants passés en compagnie de cette famille de lynx.

Le lynx observe la photographe. Un sentiment de sérénité et de plénitude se dégage de son attitude. • © Véronique Frochot

Sur le chemin du retour, elle aperçoit au loin des silhouettes dans un pierrier. Elle reconnaît immédiatement les trois jeunes lynx. "Cette fois-là, je vais juste profiter des lynx. Les photos n'auraient pas grand intérêt à cause de la distance. Je vais donc me contenter de simplement les regarder et de profiter de l'instant" se souvient la photographe.

Jour 5 : Un regard avant de partir sans savoir que cela sera le dernier

De nouveau en balade avec son appareil reflex, la photographe ne veut plus imaginer qu'une rencontre est encore possible. Certes, la veille, elle les a plutôt regardés que photographiés, mais ils étaient bien là, encore une fois. La situation est devenue tellement exceptionnelle pour elle. "Je ne le sais pas encore, mais ce cinquième jour sera celui de la dernière rencontre avec cette famille de lynx. Je retourne en direction du pierrier où, la veille, j'avais vu les jeunes au loin. Stupéfaction ! Cette fois, ils sont beaucoup plus près et accompagnés de leur mère. Celle-ci a les pattes croisées. Mélange d'élégance et de noblesse, elle semble me toiser, pauvre humain que je suis" me raconte Véronique en souriant.

La mère et ses trois petits (un seul visible sur la photo) profitent des rayons du soleil. • © Véronique Frochot

Il est maintenant temps pour Véronique Frochot de quitter cette famille qui l'a adoptée. "Un regard avant de partir sans savoir que cela le dernier, mais j'ai vécu des émotions tellement fortes avec ses six lynx durant cinq jours qu'il me semble à peine croyable de pouvoir le raconter. Et si je vous dis six lynx et non pas cinq, c'est parce que j'ai réalisé en observant mes clichés que le mâle rencontré le premier jour avec la femelle n'était pas le même que celui avec les petits" m'explique la photographe. Peut-être un amant égaré dans cette forêt pleine de secrets…

Une centaine de lynx boréal dans le massif du Jura

Le massif du Jura est le territoire du lynx boréal. Les spécialistes estiment sa population à une centaine d'individus en France (prés de 200 individus avec la Suisse). C'est le secteur où il est le plus présent en France. On retrouve également quelques lynx dans les Vosges et les Alpes.

Le lynx vous voit toujours avant que vous ne le voyiez. Mais rassurez-vous, il n'y a aucun risque d'attaque si vous le croisez lors de vos promenades. • © Véronique Frochot

Un félin menacé d'extinction en France

Le premier plan national pour protéger le lynx boréal, disparu en France au début du XXe siècle avant d'être réintroduit, a été publié mi-mars. Il vise à "rétablir l'espèce dans un bon état de conservation". Ce plan national porte sur la période 2022-2026 et vise à mieux protéger le plus grand félin sauvage présent en Europe et qui reste menacé d'extinction en France.

Saurez-vous retrouver tous les lynx sur cette photo ? Elle illustre parfaitement combien il peut être parfois difficile de les apercevoir. • © Véronique Frochot

Le lynx n'est pas un animal farouche quand il croise la route de l'homme. C'est lui qui va décider s'il vous tolère ou non en fonction de son humeur. Il est finalement assez proche du chat dans son caractère. Les lynx sont régulièrement victimes de collision routière, parfois de braconnage. Certains voient dans le prédateur un concurrent simplement parce qu'il se nourrit d'un chevreuil par semaine. Si la population semble stabilisée, elle reste néanmoins très fragile. Le lynx fait la fierté des Jurassiens et il convient à chacun de nous de le protéger.