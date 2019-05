Lons le Saunier : suicide du commandant de gendarmerie

L'information a été diffusée dans l'Essor, le journal associatif des gendarmes de ce 17 mai. Jeudi 16 mai, le commandant de la compagnie de Lons-le-Saunier a mis fin à ses jours avec son arme de service dans son logement. Le drame a eu lieu dans la soirée. L'homme était âgé de 46 ans, marié et sans enfant. Il avait pris ses fonctions dans le Jura il y a quelques semaines seulement.La gendarmerie se refuse à tout commentaire. Le parquet de Lons le Saunier précise que les investigations se poursuivent et qu'une enquête est en cours pour rechercher les causes de la mort.C'est le 6ème suicide de gendarme depuis le début de l'année 2019.